#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В ДТП с маршруткой под Рязанью погиб человек, шестеро пострадали
9 июля
В ДТП с маршруткой под Рязанью погиб человек, шестеро пострадали
В Рязанской области в ДТП с маршруткой погиб...
Фрагмент памятника строителям Байкало-Амурской магистрали
9 июля
На модернизацию БАМа и Транссиба РЖД выделит 360 млрд рублей
РЖД в 2024 году вложат в развитие БАМа и...
Volga C40
9 июля
Новая Volga – стал известен объем выпуска
Алиханов: объем выпуска автомобилей Volga – до...

В Приамурье водитель Хонды погиб в ДТП с КАМАЗом

В Приамурье погиб водитель иномарки после столкновения с КАМАЗом

В Магдагачинском районе Амурской области на 1225-м километре трассы «Амур» в результате аварии погиб мужчина.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Забыл права дома — что будет, если остановит ГАИ

Столкнулись две машины: Honda Shuttle и КАМАЗ. Водитель иномарки 1965 года рождения умер на месте. Авария произошла 8 июля в 13:15 по местному времени.

В тот же день в Амурской области случилось еще несколько ДТП. В Благовещенске 21-летний водитель Toyota Nadia съехал с проезжей части и врезался в опору освещения. Он травмирован.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.

Источник: ГАИ Амурской области

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 1
09.07.2024
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0