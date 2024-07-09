В Приамурье водитель Хонды погиб в ДТП с КАМАЗом

В Приамурье погиб водитель иномарки после столкновения с КАМАЗом

В Магдагачинском районе Амурской области на 1225-м километре трассы «Амур» в результате аварии погиб мужчина.

Столкнулись две машины: Honda Shuttle и КАМАЗ. Водитель иномарки 1965 года рождения умер на месте. Авария произошла 8 июля в 13:15 по местному времени.

В тот же день в Амурской области случилось еще несколько ДТП. В Благовещенске 21-летний водитель Toyota Nadia съехал с проезжей части и врезался в опору освещения. Он травмирован.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.

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Источник: ГАИ Амурской области