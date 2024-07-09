Музей космонавтики Москвы получит в дар робота, побывавшего в стратосфере

Космонавты вместе с пользователями VK и блогерами запустят в стратосферу робота

В рамках Дня изобретателя и рационализатора блогеры социальной сети ВКонтакте и авторы Дзен-каналов вместе со своими подписчиками создадут уникального робота и отправят его в стратосферу.

Процесс сборки робота покажут на платформе в VK-клипах, а запуск будут транслировать на экране гостиницы «Космос» в Москве. Эксклюзивное шоу запустил в ВКонтакте блогер Даня Крастер совместно с космонавтом Сергеем Рязанским и другими блогерами. Любой пользователь может присоединиться к процессу создания робота в сообществе Дани Крастера ВКонтакте.

Шоу состоит из восьми серий, каждая продолжительностью две минуты, в первом эпизоде Даня Крастер уделит время рассказу о проекте и познакомит подписчиков с правилами участия. На протяжении остальных серий приглашенные блогеры VK и авторы Дзена будут собирать робота.

Участники шоу вместе выберут электронику имя, цвет, наделят его чертами характера. Кроме того, будет сформирован сопроводительный плейлист, для андроида придумают фразу, которую он скажет во время запуска в стратосферу, а также напишут послание в космос.

Пользователи могут интегрироваться в процесс и предлагать свои идеи в комментариях к эпизодам. Самые оригинальные и набравшие большее количество лайков воплотят в реальность. Во время демонстрации последней серии покажут запуск робота в стратосферу на высоту 35 км, а после приземления изобретение передадут в Музей космонавтики в Москве.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: VK