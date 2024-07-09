«Калашников» выпустил спецавтомобиль «Стена»

«Калашников» поставил МВД автомобиль «Стена» для пресечения беспорядков

Первый автомобиль «Стена» изготовили в дивизионе спецмашин ижевского завода «Калашников» и передали заказчику, рассказали в пресс-службе компании.

Комплекс «Стена»

«Комплекс "Стена" был разработан конструкторами завода "Калашников" для подразделений Росгвардии и МВД. Он предназначен для блокирования движения правонарушителей и защиты личного состава правоохранительных органов при пресечении массовых беспорядков», – сказано в сообщении.

В комплекс входят базовое шасси и установленное на него оборудование мобильного защитного комплекса, состоящего из ограждения, систем пожаротушения, видеонаблюдения и регистрирования, звукового и светового воздействия.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.

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Источник: Группа компаний «Калашников»