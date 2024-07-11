Просмотр 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу прошел в дружеской атмосфере
Мероприятие, организованное РосДорБанком в ресторане Brasserie Lambic при поддержке Онлайн-кинотеатра Flex и дилерского центра «Арманд» привлекло корифеев отечественной журналистики: Максима Кадакова (главреда журнала «За рулем»), Виктора Чиркина (экс-главреда «Советского спорта»), Игоря Моржаретто (шеф-редактора Радио Автодор), а также футболистов Дмитрия Ананко, Никиту Баженова, Динияра Билялетдинова, Федора Кудряшова, Рената Сабитова и Дмитрия Сычева.
Зрители активно участвовали в конкурсе прогнозов, делились впечатлениями и обсуждали матч. Победители конкурса получили призы от РосДорБанка, онлайн-кинотеатра FLEX и годовую подписку на журнал «За рулем».
Комментировал матч спортивный журналист Николай Саприн.
Мероприятие также стало площадкой для обсуждения частно-государственной поддержки детско-юношеского спорта и здорового образа жизни. РосДорБанк принимает активное участие в таких проектах, возводя спортивные объекты и спонсируя команды и мероприятия.
Футболист Дмитрий Сычев отметил, что такая поддержка помогает молодым спортсменам развиваться и достигать профессиональных успехов. Добившись высоких результатов, молодые спортсмены не забывают о тех, кто помог им начать спортивную карьеру и создать условия для занятий любимым видом спорта.
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