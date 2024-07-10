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В России угонщики сменили предпочтения: вот чем они теперь интересуются

Отечественные автомобили стали лидерами по числу угонов в России в 2023 году

Согласно заявлению вице-президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергея Ефремова, отечественные легковые автомобили с 2023 года заняли первое место по количеству угонов в России. А в целом, автоугонов стало гораздо меньше.

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«Тенденция продолжается в сторону уменьшения общего числа угонов. В 2019 году было зафиксировано 3954 угона застрахованных транспортных средств, а в 2023 году — 677 угонов. Похожая динамика наблюдается и по заявлениям в МВД», — сообщил Ефремов на пресс-конференции.

Отечественные автомобили сейчас занимают первое место по продажам на российском рынке, обгоняя китайские и корейские машины, и вскрыть их проще, чем иномарки. Этим и объясняется повышенный интерес к ним.

По данным РСА, в 2022 году было угнано 117 отечественных автомобилей, в 2023 году — 147, а за первые шесть месяцев 2024 года — уже 139 автомобилей. На втором и третьем местах по числу угонов находятся легковые иномарки и грузовики.

Ефремов также отметил рост числа краж китайских автомобилей. В 2022 году было угнано 3 «китайца», в 2023 году — 9, а за первые шесть месяцев 2024 года — уже 10.

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Интерес угонщиков к корейским маркам, которые пользовались популярностью ранее, также пока есть, но он падает. В 2022 году было похищено 248 Hyundai и 142 Kia. В 2023 их угнали практически поровну - чуть более 80 штук. Смена приоритетов угонщиков стала заметной после ухода с российского рынка этих компаний в 2022 году.

Источник: «Прайм»

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
10.07.2024
Фото:Depositphotos
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