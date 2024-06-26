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Эксперты спрогнозировали рост угонов китайских автомобилей

Haval Jolion и Chery Tiggo 7: какие «китайцы» больше всего интересуют угонщиков

Рост продаж китайских машин в России продолжается. На этом фоне у водителей растут опасения о рисках угона таких авто. Страховщики рассказали, какие автомобили находятся в зоне риска.

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В компании «Абсолют Страхование» сообщили, что в текущем году они не зафиксировали ни одного случая угона китайских машин. Главный андеррайтер по автострахованию этой организации Антон Абрамов пояснил, что пока интерес преступников к китайским автомобилям низок, и динамика краж таких моделей ниже аналогичных показателей для российских, европейских, японских и особенно корейских марок.

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По словам эксперта, причина в том, что в сегменте машин с пробегом интерес к авто из КНР заметно ниже спроса на японские и корейские автомобили. На рынке пока еще много моделей популярных марок. Этим и объясняется низкий уровень угонов, рассказал Абрамов.

Он прибавил, что парк «китайцев» относительно свежий, новых моделей становится все больше и больше. Получается, что пока автомобили новые, повышенного спроса на запчасти для ремонта нет — получается, что угонять их на разбор смысла пока нет.

При этом эксперты прогнозируют, что скоро частота угонов китайских машин начнет приближаться к показателям прежних классических моделей. А по отдельным наиболее массовым автомобилям, таким как Haval Jolion или Chery Tiggo 7, может даже их опередить, что объясняется высокой популярностью моделей и их стабильными продажами.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

Источник: Autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
26.06.2024
Фото:Depositphotos
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