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Сколько в стране китайских дилерских центров? Цифры поразят

РОАД: Chery, Geely и Changan лидируют по количеству дилеров среди марок из КНР

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) опубликовала данные по количеству российских дилерских центров, официально представляющих марки из Китая. На начало лета у замкнувшего топ-10 бренда Exeed в России имеется 116 дилерских центров, у стоящего на строчку выше JAC – 121, у Haval – 147, а у в общем-то совсем новых для РФ марок Jetour и Jaecoo – соответственно 154 и 167.

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Топ-5 замкнул FAW с результатом 169 российских дилеров, еще больше официальных представителей у марки Omoda – 171, у Changan – 175 и у Geely – 194. Но лишь один китайский бренд пока смог перемахнуть через отметку в две сотни дилеров: у Chery их уже 210. Кстати, находящиеся в топ-10 Exeed, Jetour, Jaecoo и Omoda – это суббренды Chery. А еще один суббренд, Kaiyi, до десятки не дотянул всего одну позицию.

Много ли это? Самая крупная дилерская сеть в стране – у АВТОВАЗа, бренд Lada насчитывает по всей стране более трех сотен центров, часть из которых ныне продает и машины «родственной» китайско-российской марки Xcite.

Поэтому – да, флагманы китайского автопрома подтягиваются к традиционному российскому лидеру. Интересно, что грузовой автопром КНР в железной поступи по России не отстает от легковых собратьев, а опережает их: например, Sitrak также имеет у нас уже более 300 своих центров...

Источник: Автостат Инфо

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Иннокентий Кишкурно
Фото:EPA
Количество просмотров 1
10.07.2024
Фото:EPA
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