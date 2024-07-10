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Для снижения аварийности: всех электросамокатчиков поставят на учет

Депутаты Госдумы разрабатывают проект закона по цифровому учету электросамокатов

Депутаты Госдумы совместно с профильными ведомствами работают над проектом закона по цифровому учету электросамокатов. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

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Ожидается, что законопроект внесут на рассмотрение нижней палаты уже текущей осенью. Федяев подчеркивает, что новая норма призвана контролировать наличие у всех реализуемых на территории РФ самокатов, в том числе в розницу, специальных идентификационных номеров в формате DataMatrix-кодов (двухмерный матричный штрих-код, содержащий информацию). При этом покупатели средств индивидуальной мобильности (СИМ) обязаны будут регистрировать эти номера в специальной системе.

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Федяев считает, что подлежащие регистрации самокаты необходимо маркировать уникальными кодами для контроля за их перемещениями. Такие метки в тандеме с камерами видеофиксации будут отслеживать СИМ, превысившие скорость, что позволит привлекать их владельцев к ответственности.

«Регистрация средств индивидуальной мобильности, таких как электросамокаты, – полностью оправданная мера», – убежден координатор движения «Синие ведерки» и руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Благодаря наличию уникального номера устройства, реализация этой меры технически осуществима и будет способствовать увеличению безопасности дорожного движения, подытожил Шкуматов.

Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
10.07.2024
Фото:АГН «Москва»
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