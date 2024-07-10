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Дилеры привезли в Россию суперкар Mercedes-Benz AMG GT
В РФ начались продажи Mercedes-Benz AMG GT...

Дилеры привезли в Россию суперкар Mercedes-Benz AMG GT

В РФ начались продажи Mercedes-Benz AMG GT второго поколения за ₽34 млн

Дилер привез в РФ по параллельным каналам суперкар Mercedes-Benz AMG GT 63 по цене 33 900 000 руб. В России продается автомобиль второго, актуального на сегодняшний день поколения в кузове купе. Под капотом суперкара 4,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 585 л.с. и АКП. Привод полный.

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Первое поколение AMG GT в кузове купе было представлено в 2014 году. Тогда автомобиль получил две модификации, мощностью 462 и 510 л.с.

Mercedes-Benz AMG GT
Mercedes-Benz AMG GT

Как в два клика и законно получить доступ к базам ГАИ

В базе спорткар оснащался 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом. Более мощная версия получила приставку S в названии и оснащается тем же мотором, который за счет измененных настроек выдает на 48 л. с. больше.

Mercedes-Benz AMG GT
Mercedes-Benz AMG GT

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.

Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Mercedes-Benz
10.07.2024
Фото:Mercedes-Benz
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