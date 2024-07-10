Xiaomi Motors готовит третью модель: на этот раз кроссовер

Xiaomi Motors выпустит в 2026 году гибридный SUV c увеличенным запасом хода

Согласно информации из нескольких источников, этот семейный кроссовер будет предназначен в основном для домашнего рынка Китая.

Третья модель Xiaomi будет отличаться инновационной бизнес-моделью. Это означает, что вместо дорогих автомобильных деталей, которые обычно применяются в автомобилях, будут использованы более доступные и простые компоненты, аналогичные тем, что применяются в бытовой технике, при условии, что эти компоненты не влияют на безопасность автомобиля.

Подобно традиционным автопроизводителям, Xiaomi предложит базовую комплектацию, а пользователи смогут доукомплектовать автомобиль по своему усмотрению уже после покупки.

Согласно ранее объявленным планам, Xiaomi собирается выпустить три модели за три года: полностью электрический седан Xiaomi SU7 в 2024 году, полностью электрический внедорожник в 2025 году и гибридный кроссовер с увеличенным запасом хода в 2026 году. Дополнительную информацию о запуске новой модели компания планирует раскрыть в июле.

На данный момент самым продаваемым семейным внедорожником с увеличенным запасом хода является Li Auto, с ежемесячными продажами около 50 000 единиц.

Новый кроссовер Xiaomi будет напрямую конкурировать с Li Auto, стремясь занять свою нишу на рынке семейных внедорожников, особенно по ценовому критерию. Ожидается, что новинка будет стоить около 147 тыс. юаней (1,8 млн рублей).

Несмотря на то, что Xiaomi относительно недавно начала заниматься автомобилестроением, ее главным конкурентным преимуществом остается развитая экосистема.

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Источник: IT House