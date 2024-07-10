Любителям полихачить на электросамокатах ужесточат наказания — Госдума примет закон

Спикер ГД Володин: Госдума установит штрафы для водителей электросамокатов

Депутаты Госдумы на ближайшей сессии рассмотрят в первом чтении законопроект об установлении штрафов для водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

По словам Володина, жители России присылают многочисленные обращения с жалобами на лихачей, пользующихся электросамокатами. Россиян беспокоит вопрос безопасности на дорогах, особенно в отношении детей, подчеркнул спикер.

Володин привел статистику, согласно которой, количество аварий с участием СИМ в 2024 году уже в 2,5 раза превысило показатель за аналогичный период прошлого года.

«К сожалению, есть и смертельные исходы. С 1 марта прошлого года действуют ПДД для данного вида транспорта, но ответственности за их нарушение не было. Абсолютное большинство выступает за то, чтобы в этой сфере был наведен порядок», – подчеркивает спикер.

Предпринимаемые меры в части повышения ответственности для водителей электросамокатов призваны уменьшить количество ДТП на дорогах и обеспечить безопасность наших граждан, выразил уверенность Володин.

Напомним, речь идет о четырех основных нарушениях: превышение скорости, неправильное движение по проезжей части, пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам, за оставление места ДТП, управление в состоянии алкогольного опьянения или отказ от прохождения медосвидетельствования.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Парламентская газета