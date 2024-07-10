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Поставки запчастей из Китая в Россию могут прекратиться, и вот почему

АВТОВАЗ: рынок запчастей в РФ находится под угрозой из-за китайских поставщиков

Российский авторынок запчастей находится под угрозой из-за того, что китайские производители комплектующих могут прекратить поставки на фоне вторичных санкций. Об этом на полях «Иннопрома-2024» заявил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АВТОВАЗа Сергей Громак.

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«Мы не знаем, насколько будет ужесточаться дальше санкционное давление. Мы видим, что ряд китайских производителей компонентов серьезно опасаются вторичных санкций. Мы видим проблемы с платежами за компоненты. Поэтому нам нужно работать с российскими производителями, поскольку особо работать нам не с кем», – подчеркнул вице-президент.

Речь идет о том, что могут пострадать не только рядовые автовладельцы, но и все предприятия отечественного автопрома, потому что локализация производства в России еще не вышла на достаточный уровень обеспечения продукцией.

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Отмечается, что Китай в достаточно короткие сроки завладел огромной долей на рынке России, став фактически монополистом. Но теперь импорт запчастей в РФ под угрозой срыва из-за проблем с блокировкой платежей китайскими банками.

В таких условиях придется переводить авторынок в режим «свободной торговли», без высоких пошлин и утильсбора, считают в экспертном сообществе.

Источник: Новые Известия

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
10.07.2024
Фото:Depositphotos
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