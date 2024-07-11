Погибли двое и пострадали 25 человек: подробности ДТП с автобусом в Удмуртии

В Удмуртии в аварии с автобусом пострадали 25 человек, пятеро госпитализированы

При аварии с автобусом в Удмуртии пострадали 25 человек, пять человек госпитализированы, трое из них находятся в реанимации, сообщил председатель правительства региона Ярослав Семенов.

Ранее сообщалось, что в Воткинском районе автомобиль Lada Granta выехал на встречку и столкнулся с автобусом Setra. Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались, 22 пассажира автобуса пострадали.

В Воткинской больнице осмотрели 25 человек и приняли решение о госпитализации пятерых, пояснил Семенов. Трое находятся в реанимации.

Среди пострадавших пятеро детей, они находятся под амбулаторным наблюдением. Всего в автобусе было 45 пассажиров.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомая популярная модель Kia вернулась в Россию по вполне доступной цене.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: МВД России по Удмуртской Республике, Telegram-канал премьер-министра республики Удмуртия Ярослава Семенова