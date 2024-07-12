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Живущие в салоне авто микроорганизмы могут вызывать аллергию — объясняем, как избавиться

Врач Селиванова объяснила, чем чреваты для здоровья клещи домашней пыли в машине

Причиной появления аллергической реакции у водителей и пассажиров во время поездки могут быть клещи домашней пыли в чехлах сидений в салоне автомобиля. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказала врач-аллерголог, иммунолог Светлана Селиванова.

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«Как правило, эти существа обитают в помещениях и постельном белье. Однако клещи могут появиться и в машине, поскольку они селятся в любой мягкой мебели. К этой категории относятся и сиденья в автомобиле», – объяснила собеседник издания.

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Дело в том, что клещи домашней пыли питаются эпителием человека, шерстью домашних животных и ворсом различных изделий, уточнила Селиванова. Различные меховые накидки на сиденьях автомобиля и рулевом колесе фактически являются пылесборниками. Это очень комфортная среда для клещей, в которой они могут обитать в большом количестве, подчеркивает специалист.

Если у кого-то после поездок в авто возникает аллергическая реакция, от таких чехлов лучше отказаться, советует Селиванова. Она рекомендует отдать предпочтение накидкам и чехлам из кожи или искусственной кожи. При этом обязательно регулярно их чистить, подытожила врач.

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Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
12.07.2024
Фото:freepik / freepik
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