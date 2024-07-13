Изобретателем светофора был чернокожий, а в России впервые установили не в Москве

Несколько интересных фактов о том, кто и когда изобрел первый в мире светофор

Во времена, когда автомобиль становится не роскошью, а доступным средством передвижения, американский изобретатель и производитель Генри Форд поставил на конвейер свою модель Ford T. В 1916 году автомобиль продавался в среднем за 440 долларов.

Стало очевидным, что машины в США появились, но инфраструктуры никакой нет – отсутствовали не только скоростные автомагистрали, но даже светофоры. Принято считать, что первый светофор появился в 1868 году в Лондоне, хотя на самом деле он напоминал семафор аналогично тем, которые использовались на железной дороге. Он имел две большие стрелки, которые вручную поднимались или горизонтально – сигнал «стой», или под углом 45 градусов – сигнал «внимание».

Настоящий светофор изобрели в 1914 году, тогда в американском Кливленде установили первые полуавтоматические светофоры, изобретенные Джеймсом Хога. Они имели красный и зеленый сигналы, а управлял ими полицейский, сидевший в специальной будке.

Шесть лет спустя пробки стали огромными, транспорт двигался хаотично, регулировщики не справлялись. Поэтому один из руководителей полиции Детройта Уильям Поттс в 1920 году вложил свои собственные деньги в развитие дорожной инфраструктуры. Он потратил целых 37 долларов на провода и изготовление первого светофора с тремя сигналами и для водителей, и для пешеходов. В том же году аналогичные светофоры установили в Нью-Йорке, и именно с этого момента получили свое распространение по всему миру.

Но прогресс не стоит на месте, и в 1923 году чернокожий изобретатель Гэррэт Морган запатентовал первый автоматический светофор, самостоятельно переключавший сигналы. Благодаря такому функционалу, очередность проезда перекрестка становилась независимой от личности водителя или полицейского. По иронии судьбы к созданию автоматического светофора изобретателя подтолкнула страшная авария, свидетелем которой он стал.

На тот момент в США насчитывалось в общей сложности порядка 50 видов светофоров, но изобретение Моргана было настолько простым и удобным, что необходимость в остальных отпала, они просто не выдержали конкуренции. До настоящего времени все светофоры производятся именно по схеме Гэррэта Моргана.

В России первый светофор появился 15 января 1930 года – его установили в Ленинграде на пересечении Невского и Литейного проспектов. Хотя тогда эти магистрали носили название Проспект 25 Октября и Проспект имени Володарского. А в Москве светофор появился только в конце того же года – 30 декабря, на пересечении улиц Петровка и Кузнецкий Мост.

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Источник: auto.mail.ru