Почему водители предпочитают Tank 300 новому Toyota Land Cruiser 250?

В Казахстане предпочитают покупать Tank 300 вместо нового Prado из-за стоимости

Казахстанский рынок автомобилей переживает интересную ситуацию: любимый многими поколениями Toyota Land Cruiser Prado, а теперь уже Land Cruiser 250, столкнулся с неожиданным конкурентом – китайским Tank 300.

Сотрудник одного из дилерских центров Toyota в Казахстане рассказал, что покупатели все чаще отдают предпочтение Tank 300, нежели новому Land Cruiser 250. Причина кроется в цене.

Toyota Land Cruiser 250

Новый внедорожник предлагается по цене от 31 490 000 до 45 000 000 тенге (от 5 755 000 до 8 223 000 рублей), что для многих казахстанцев является неподъемным ценником. Базовая версия, оснащенная 163-сильным 2,7-литровым двигателем и 6-ступенчатым автоматом, предлагает лишь минимальный набор опций: камеру заднего вида, электропривод крышки багажника, вентиляцию передних сидений и 9-дюймовый экран медиасистемы. За более богатую комплектацию придется отдать около 40 000 000 тенге (7 310 000 рублей).

Tank 300, с другой стороны, предлагает более привлекательный ценник. По словам сотрудника автосалона, за сумму, которую просят за хорошо оснащенный Land Cruiser 250, можно приобрести два Tank 300. Tank 300 предлагает богатую комплектацию и современные технологии по более доступной цене.

Tank 300

Интересно, что Toyota запретила казахстанским дилерам называть новую модель Prado. Теперь им приходится использовать официальное название Land Cruiser 250. Вероятно, это сделано для того, чтобы дистанцировать новый автомобиль от легендарного Prado, который пользовался большой популярностью в Казахстане.

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Источник: Quto