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АВТОВАЗ: выпуск автомобилей Lada вырос на 73% в первом полугодии 2024 года

На АВТОВАЗе отчитались о рекордных показателях производства автомобилей в июне

По итогам первого полугодия текущего года производство автомобилей Lada выросло на 73% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило 235,8 тыс. экземпляров. Текущий показатель превысил объемы выпуска всего 2022 года. Об этом СМИ рассказал официальный представитель АВТОВАЗа.

По его словам, в июне количество произведенных Lada достигло 45,2 тыс. единиц – это почти в три раза выше показателя июня 2023 года.

Lada Vesta
Lada Vesta
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«Производство Lada в июне составило 45 238 автомобилей и машинокомплектов, что почти в три раза больше, чем в июне 2023 года (15 702 автомобиля). За шесть месяцев производство выросло на 73%, до 235 815 автомобилей Lada», – уточнил представитель концерна.

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Отмечается, что в первом полугодии производство модели Lada Vesta выросло в 3,5 раза, Granta – на 37%, Niva – на 49%. Кроме того, в период с января по июнь 2024 года выпущено 3790 моделей Lada Largus. Всего по итогам июня выпуск Lada Vesta увеличился в два раза, Granta – в три раза, семейство Niva – тоже в три раза.

В настоящее время АВТОВАЗ ведет работу по плановому увеличению скорости производственных линий. Уже сейчас каждые 25 секунд с конвейера сходит новый автомобиль, осенью производство достигнет максимального параметра в 20 секунд, подытожил представитель компании.

Источник: ТАСС

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Светлана Тарасенко
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 1
12.07.2024
Фото:АВТОВАЗ
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