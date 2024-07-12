В Московской области разбился самолет — пассажиров на борту не было

В Подмосковье произошло крушение самолета SSJ с экипажем на борту

Сегодня в Подмосковье потерпел крушение самолет одной из гражданских авиакомпаний с экипажем на борту. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

В ведомстве уточнили, что речь идет не об импортозамещенном самолете SJ-100 New – он проходит летные испытания в районе Жуковского.

« Это не Sukhoi Superjet 100 New-95. Он сейчас проходит летные испытания в районе Жуковского и готовится заходить на посадку. Экипаж на связи. По предварительной информации, крушение потерпел борт одной из гражданских авиакомпаний, который совершал перегонный рейс. Пассажиров на борту не было», – уточнили в пресс-службе Минпромторга.

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Источник: РИА Новости