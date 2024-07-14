«Старший брат» Toyota Camry обновился: подробности о новом Toyota Avalon

FAW Toyota официально представила в Китае обновленный бизнес-седан Toyota Avalon

На китайском рынке появилась новая Toyota Avalon – представительский седан, который стремится покорить сердца бизнесменов своей обновленной внешностью, продвинутыми технологиями и впечатляющей экономичностью.

Обновленная Toyota Avalon не ограничивается косметическими изменениями, она получила серьезную модернизацию. Прежде всего, в глаза бросается новый дизайн передней части, который теперь напоминает о спортивных моделях Toyota. В интерьере же царит атмосфера комфорта и роскоши. Новые руль и проекционный экран добавляют машине современности, а мультимедийная система на базе Qualcomm Snapdragon 8155 гарантирует плавную и интуитивно понятную работу.

Toyota Avalon

Toyota Avalon укомплектована по последнему слову техники. В стандартное оснащение входят передовые системы помощи водителю, которые ранее были доступны только в топовых комплектациях. Искусственный интеллект, работающий в связке с камерами и датчиками, следит за дорожной обстановкой, предупреждает водителя об опасности и даже поддерживает дистанцию до впереди идущего автомобиля.

Интерьер Toyota Avalon

Под капотом обновленной Avalon может быть один из трех двигателей. В базовой комплектации – 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 173 л. с., который обеспечивает динамичное движение. В средней комплектации – гибридная силовая установка с 2,0-литровым ДВС и электромотором. Мощная комбинация, которая позволяет экономить топливо. Средний расход – всего 4,31 л/100 км, а запас хода достигает 1000 км. Топовая версия – тоже гибридная, с 2,5-литровым бензиновым двигателем и более мощным электромотором.

Toyota Avalon – это настоящий бизнес-седан с внушительными габаритами: 4990 х 1850 х 1450 мм. Колесная база – 2870 мм, что гарантирует простор и комфорт в салоне.

Цена на новый седан колеблется от 24,5 тысяч долларов за базовую версию до 35,5 тысяч долларов за топовую комплектацию.

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Источник: ITHome