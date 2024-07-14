Jetour выпустит новый кроссовер с расходом топлива 1 литр на 100 км

Jetour раскрыл характеристики и дизайн кроссовера Shanhai T1

Китайский автопроизводитель Jetour готовится к премьере своего нового кроссовера Shanhai T1, которая ожидается в четвертом квартале текущего года. Информация о модели уже активно обсуждается в сети, а недавняя публикация в базе Министерства промышленности и информационных технологий Китая только усилила интерес к этому автомобилю.

Jetour Shanhai T1 выделяется своим спортивным и брутальным внешним видом. Автомобиль имеет квадратные формы, характерные для внедорожников, что придает ему дополнительную мужественность. Оригинальное оформление получили фары головного света и фонари на корме, подчеркивая индивидуальность модели.

Jetour Shanhai T1

Если говорить о габаритах модели, то длина равна 4706 мм, ширина – 1967 мм, высота – 1845 мм, а расстояние между осями – 2810 мм.

В салоне Shanhai T1 представлена комбинация полноэкранной приборной панели и большого тачскрина информационно-развлекательного комплекса. Под тачскрином расположены физические клавиши, что добавляет удобства в управлении.

Jetour Shanhai T1 оснащен гибридной силовой установкой Chery Kunpeng Super Hybrid C-DM, работающей на базе турбированного двигателя Chery объемом 1,5 литра. Мощность двигателя составляет 156 л. с., а максимальная скорость – 180 км/ч.

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Источник: CarNewsChina