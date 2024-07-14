Как экономить бензин летом? Советы эксперта
Сезон отпусков в разгаре, а значит, растут и расходы на топливо. Младший научный сотрудник лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Игорь Чекулаев рассказал, как можно сэкономить летом на бензине.
Отключение кондиционера
Многие полагают, что выключение кондиционера в жару автоматически приводит к экономии бензина. Однако, как утверждает Игорь Чекулаев, это утверждение верно не всегда.
В условиях пробок отключение кондиционера действительно снижает расход топлива. Но при движении открытые окна усиливают сопротивления ветра, а следовательно, увеличивают потребление энергии двигателем, а значит, и расход бензина.
Вождение без рывков
Резкие ускорения и торможения – враги экономного вождения. Старайтесь трогаться с места плавно, постепенно набирая скорость, а перед светофором заблаговременно снижайте ее.
Правильное давление в шинах
Неправильное давление в шинах – еще один фактор, негативно влияющий на расход топлива. Из-за него увеличивается площадь соприкосновения шины с дорожным полотном, что приводит к росту трения и, как следствие, к лишним тратам бензина. Регулярно проверяйте давление в шинах, следуя рекомендациям производителя вашего автомобиля.
Заранее спланированный маршрут
Составьте оптимальный маршрут поездки, учитывая загруженность дорог. Избегайте пробок и лишних километров, по возможности объединяя несколько дел в одну поездку.
Техническое обслуживание
Регулярно проходите техобслуживание автомобиля: меняйте масло и фильтры, следите за состоянием двигателя и других важных узлов. Исправный автомобиль работает эффективнее, а значит, и экономнее расходует топливо.
Заправка в правильное время
Старайтесь заправляться в утренние или вечерние часы, когда температура воздуха ниже. Дело в том, что при это приводит к снижению испарения бензина и увеличению его количества в баке.
Разумный скоростной режим
Соблюдение скоростного режима – не только залог безопасности, но и способ сократить расходы на бензин. Двигаясь на предельной скорости, вы сжигаете больше топлива, чем при езде в пределах разумных ограничений.
Помните, даже небольшие изменения в ваших привычках вождения могут привести к ощутимой экономии бензина.
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Источник: Известия
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