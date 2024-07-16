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Популярный у россиян полноприводный кроссовер можно купить с выгодой до 400 000 рублей

В Белоруссии можно купить Chery Tiggo 7 Pro Max дешевле почти на 400 тыс. рублей

Автомобиль Chery Tiggo 7 Pro Max продается в Белоруссии примерно на 400 тысяч рублей дешевле, чем в России. Речь идет о полноприводной модели с двигателем объемом 1,6 л мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатым «преселективом».

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Стоимость кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max у наших белорусских соседей составляет 89 900 белорусских рублей – в пересчете на российские рубли, это 2,467 млн рублей. В нашей стране такой автомобиль предлагают за 2,84 млн рублей с учетом действующих скидок.

Chery Tiggo 7 Pro Max
Chery Tiggo 7 Pro Max

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Такая цена действует на дорестайлинговую версию, совсем недавно Chery Tiggo 7 Pro Max подвергся апгрейду, он получил другой передний бампер и абсолютно новый салон. В Белоруссии пока в продаже автомобили прежнего образца.

Стоит отметить, что на белорусском авторынке есть и другие модели по ценам ниже, чем в России. В частности, универсал Lada Vesta SW Cross с мотором объемом 1,6 л мощностью 106 л.с. с 5-ступенчатой «механикой» там предлагают от 54,5 тыс. рублей в местной валюте (1,494 млн российских рублей). А на рынке в РФ такой автомобиль продают по цене от 1,865 млн рублей.

Chery Tiggo 7 Pro Max
Chery Tiggo 7 Pro Max

Источник: quto.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:«За рулем»
16.07.2024
Фото:«За рулем»
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