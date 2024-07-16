Новый кроссовер Li M8 впервые показали на фото

Компания Li Auto представила первое официальное фото нового кроссовера M8

Китайский автопроизводитель Li Auto презентовал первое официальное фото нового электрического кроссовера M8.

Этот автомобиль должен составить конкуренцию модели Tesla Model X в Китае. Среди особенностей M8 – покатая линия крыши, большая площадь остекления кузова, выдвигающиеся дверные ручки. Как будет выглядеть салон автомобиля, производитель пока не раскрывает.

Li M8

Li Auto планировала выпустить в 2024 году три кроссовера серии M, но эти планы перенесли на следующий год. Одной из причин задержки стала необходимость развития сети сверхбыстрых зарядных станций.

Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер Renault вернулся на российский рынок.

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Источник: Carnewschina.com