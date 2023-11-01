«Лучший автомобиль года в Китае» Li Auto Ideal L9 теперь могут купить и россияне

Дилер привез партию роскошных Li Auto Ideal L9 по цене 10,7 млн рублей

Один из московских автосалонов в частном порядке привез партию китайских кроссоверов Li Auto Ideal L9. Эта модель известна тем, что стала победителем престижной премии Xuanyuan Award в категории «Лучший автомобиль года» в Китае.

Из 10 завезенных автомобилей два уже нашли своего покупателя, еще за два «в резерве» — за них внесена предоплата. Оставшиеся кроссоверы дилер продает по цене 10,7 млн руб. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой. Объем бензинового двигателя составляет 1,5 л, два электромотора, совокупная мощность Li Auto Ideal L9 449 л.с.

Li Auto Ideal L9

На одном заряде кроссовер способен проехать более 200 км, для разгона до 100 км/ч ему понадобится порядка 6 секунд. В салоне шесть мест, система автономного управления и пять дисплеев, некоторые из которых на потолке.

Габариты Li Auto L9 5200х1998х1800 мм, они сопоставимы с BMW X7. Все сиденья имеют функцию подогрева и массажа, в салоне есть также внутренняя подсветка, холодильник и премиальная аудиосистема.

Li Auto Ideal L9

Что касается безопасности кроссовера, стоит отметить, что в краш-тестах C-NCAP в 2023 году набрал максимальные пять звезд. Защиту водителя и пассажиров эксперты оценили в 93,37%, а пешеходов — в 75,87%. В помощь водителю специальные системы, обеспечивающие безопасное вождение, которые удостоились 95,55%. Отмечается, что риск травм водителя и пассажиров сведен до минимума.

Первые Li Auto L9 в Россию стали привозить дилеры из Владивостока еще в конце 2022 года. Цены на машину в торговых компаниях тогда варьировались от 6 млн до 6,5 млн руб.

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Источник: Autonews.ru

Фото: Li Auto