#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
3D визуализация дилерского центра Exlantix
16 июля
В дилерских центрах можно будет зарядить электромобиль — называем города
В регионах России откроются первые автосалоны...
Утильсбор для электромобилей поднимут в десятки раз
16 июля
Утильсбор для электромобилей поднимут в десятки раз
Минпромторг предложил поднять утилизационный...
Подешевевший почти на миллион аналог Chery Tiggo 7 Pro Max уже поступил дилерам
16 июля
Подешевевший почти на миллион аналог Chery Tiggo 7 Pro Max уже поступил дилерам
Кроссоверы Forthing T5 Evo российской сборки...

В Приамурье после резонансного ДТП ужесточат наказание в отношении пьяных водителей

В России будут платить до 7 тыс. рублей за информацию о пьяных водителях за рулем

Жители Амурской области смогут получать выплаты в размере от 5 до 7 тысяч рублей за информацию о пьяных водителях на дорогах. О таком решении сообщили власти региона.

Разработке соответствующего механизма по поручению губернатора Приамурья Василия Орлова предшествовало ДТП в Благовещенске с девятью пострадавшими, вызвавшее широкий общественный резонанс.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО
«С 15 июля этого года в Приамурье будут поощрять бдительных граждан, которые сообщают о нетрезвых водителях. Средства на эти выплаты будут выделены из областного бюджета. Жители региона смогут получить 5 тыс. рублей, если нарушитель, о котором доложили правоохранительным органам, попался впервые, и 7 тыс., если он сел пьяным за руль повторно», – говорится в сообщении правительства региона.

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Вознаграждение будет выплачиваться при условии задержания подозреваемого водителя после сообщения граждан, а также его медосвидетельствовании на степень опьянения. На выплату могут рассчитывать все граждане старше 18 лет, если факт преступления зафиксируют в Амурской области. Несколько человек не смогут получить награду за сообщение об одном и том же инциденте, деньги получит только тот, чье обращение зарегистрируют первым. Все сообщения предлагается передавать в дежурную часть полиции по телефонам 02, 112.

Кроме того, власти Приамурья после резонансного ДТП предложили ужесточить ответственность водителей за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Предлагается в 10 раз увеличить штрафы и продлить сроки лишения водительского удостоверения.

Источник: Правительство Амурской области

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:freepik / jcomp
16.07.2024
Фото:freepik / jcomp
Поделиться:
Оцените материал:
0