В Приамурье после резонансного ДТП ужесточат наказание в отношении пьяных водителей

В России будут платить до 7 тыс. рублей за информацию о пьяных водителях за рулем

Жители Амурской области смогут получать выплаты в размере от 5 до 7 тысяч рублей за информацию о пьяных водителях на дорогах. О таком решении сообщили власти региона.

Разработке соответствующего механизма по поручению губернатора Приамурья Василия Орлова предшествовало ДТП в Благовещенске с девятью пострадавшими, вызвавшее широкий общественный резонанс.

«С 15 июля этого года в Приамурье будут поощрять бдительных граждан, которые сообщают о нетрезвых водителях. Средства на эти выплаты будут выделены из областного бюджета. Жители региона смогут получить 5 тыс. рублей, если нарушитель, о котором доложили правоохранительным органам, попался впервые, и 7 тыс., если он сел пьяным за руль повторно», – говорится в сообщении правительства региона.

Вознаграждение будет выплачиваться при условии задержания подозреваемого водителя после сообщения граждан, а также его медосвидетельствовании на степень опьянения. На выплату могут рассчитывать все граждане старше 18 лет, если факт преступления зафиксируют в Амурской области. Несколько человек не смогут получить награду за сообщение об одном и том же инциденте, деньги получит только тот, чье обращение зарегистрируют первым. Все сообщения предлагается передавать в дежурную часть полиции по телефонам 02, 112.

Кроме того, власти Приамурья после резонансного ДТП предложили ужесточить ответственность водителей за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Предлагается в 10 раз увеличить штрафы и продлить сроки лишения водительского удостоверения.

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Источник: Правительство Амурской области