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Утильсбор для электромобилей поднимут в десятки раз

Минпромторг предложил поднять утилизационный сбор для электромобилей в 20 раз

Утилизационный сбор на электрокары в текущем году составит 33 400 руб., но уже в 2025-м он может увеличиться в 20 раз и составить 674 000 руб., следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных актов.

По планам российских властей, после 2025 года утильсбор продолжит расти. В 2026 году утильсбор на электрокары и гибридные автомобили должен составить 800 800 руб., а к 2030 году он должен подняться до 1 172 400 руб.

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Подготовленный документ в случае принятия вступит в силу 1 октября текущего года.

Ранее в Минпромторге сообщали, что в 2024 году ставка утильсбора может быть планово проиндексирована в среднем на 70-85% в части автомобильной техники и прицепов, а далее расти на 10-20% ежегодно до 2030 года.

Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер Renault вернулся на российский рынок.

Источник: Федеральный портал проектов нормативных актов

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Ушакова Ирина
Фото:«За рулем»
16.07.2024
Фото:«За рулем»
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