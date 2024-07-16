Утильсбор для электромобилей поднимут в десятки раз
Утилизационный сбор на электрокары в текущем году составит 33 400 руб., но уже в 2025-м он может увеличиться в 20 раз и составить 674 000 руб., следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных актов.
По планам российских властей, после 2025 года утильсбор продолжит расти. В 2026 году утильсбор на электрокары и гибридные автомобили должен составить 800 800 руб., а к 2030 году он должен подняться до 1 172 400 руб.
Подготовленный документ в случае принятия вступит в силу 1 октября текущего года.
Ранее в Минпромторге сообщали, что в 2024 году ставка утильсбора может быть планово проиндексирована в среднем на 70-85% в части автомобильной техники и прицепов, а далее расти на 10-20% ежегодно до 2030 года.
Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер Renault вернулся на российский рынок.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: Федеральный портал проектов нормативных актов
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?