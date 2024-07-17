Для покупки автомобиля по нынешним ценам остается 1,5-2 месяца – эксперт
Повышение ставок утилизационного сбора на автомобили спровоцирует резкий рост цен на рынке, причем это может произойти уже в начале осени текущего года. Таким прогнозом поделился заместитель генерального директора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев.
Он предполагает, что в среднем ставки вырастут примерно на 250-350 тыс. рублей, что механически увеличит цены на новые импортируемые машины.
«Этот демпфер не возьмет на себя ни один импортер, погасив колебание, к примеру, собственной маржой. Рекомендация здесь может быть только одна – все задумки материализовать в покупки, и лучше до 1 сентября, ведь рост цен может произойти и до 1 октября. Месяц-полтора есть в запасе, далее нужно определяться с покупкой», – советует эксперт.
По словам Тюктеева, после последнего повышения ключевой ставки Центробанком на рынке за последние несколько месяцев сформировался отложенный спрос на автомобили.
Напомним, накануне Минпромторг РФ обнародовал проект постановления правительства о поэтапном повышении утилизационного сбора на автомобили, включая электрокары и гибриды. Согласно документу, утильсбор для юрлиц, импортирующих такие машины на территорию РФ, к 2030 году увеличится до 2 млн рублей.
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Источник: iz.ru
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