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Для покупки автомобиля по нынешним ценам остается 1,5-2 месяца – эксперт

Эксперт Тюктеев прогнозирует резкий рост цен на авторынке РФ уже в начале осени

Повышение ставок утилизационного сбора на автомобили спровоцирует резкий рост цен на рынке, причем это может произойти уже в начале осени текущего года. Таким прогнозом поделился заместитель генерального директора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев.

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Он предполагает, что в среднем ставки вырастут примерно на 250-350 тыс. рублей, что механически увеличит цены на новые импортируемые машины.

«Этот демпфер не возьмет на себя ни один импортер, погасив колебание, к примеру, собственной маржой. Рекомендация здесь может быть только одна – все задумки материализовать в покупки, и лучше до 1 сентября, ведь рост цен может произойти и до 1 октября. Месяц-полтора есть в запасе, далее нужно определяться с покупкой», – советует эксперт.

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По словам Тюктеева, после последнего повышения ключевой ставки Центробанком на рынке за последние несколько месяцев сформировался отложенный спрос на автомобили.

Напомним, накануне Минпромторг РФ обнародовал проект постановления правительства о поэтапном повышении утилизационного сбора на автомобили, включая электрокары и гибриды. Согласно документу, утильсбор для юрлиц, импортирующих такие машины на территорию РФ, к 2030 году увеличится до 2 млн рублей.

Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
17.07.2024
Фото:Depositphotos
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