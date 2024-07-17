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Эксперты рассказали, на сколько подорожают машины после повышения утильсбора

Эксперт Минеев: Недорогие машины из Европы исчезнут с рынка РФ после роста утильсбора

Несколько экспертов назвали последствия возможного повышения утилизационного сбора в России. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин прогнозирует рост стоимости машин в случае одобрения властями поэтапной индексации утильсбора. По его мнению, импортеры повысят цены автоматически на всю сумму налога: с 306 тыс. до 556 тыс. руб. минимум. Специалист считает, что это даст повод и для таких компаний, как АВТОВАЗ, поднять стоимость машин примерно на 100 тыс. руб.

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Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков также считает, что машины обязательно подорожают при повышении сбора.

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Автоэксперт Максим Минеев тоже согласен с мнением о подорожании автомобилей. Он отметил, что после повышения ставки утильсбора может «полностью исчезнуть» рынок недорогих европейских машин, которые привозят в Россию по параллельному импорту. Но премиальные и люксовые авто россияне по-прежнему будут покупать, считает Минеев.

Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер Renault вернулся на российский рынок.

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
17.07.2024
Фото:Depositphotos
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