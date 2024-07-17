Эксперты рассказали, на сколько подорожают машины после повышения утильсбора

Эксперт Минеев: Недорогие машины из Европы исчезнут с рынка РФ после роста утильсбора

Несколько экспертов назвали последствия возможного повышения утилизационного сбора в России. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин прогнозирует рост стоимости машин в случае одобрения властями поэтапной индексации утильсбора. По его мнению, импортеры повысят цены автоматически на всю сумму налога: с 306 тыс. до 556 тыс. руб. минимум. Специалист считает, что это даст повод и для таких компаний, как АВТОВАЗ, поднять стоимость машин примерно на 100 тыс. руб.

Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков также считает, что машины обязательно подорожают при повышении сбора.

Автоэксперт Максим Минеев тоже согласен с мнением о подорожании автомобилей. Он отметил, что после повышения ставки утильсбора может «полностью исчезнуть» рынок недорогих европейских машин, которые привозят в Россию по параллельному импорту. Но премиальные и люксовые авто россияне по-прежнему будут покупать, считает Минеев.

Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер Renault вернулся на российский рынок.

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Источник: Autonews