«Крыло ангела» будет у каждого солдата – переносная система РЭБ

«Народный фронт» передал бойцам переносные системы радиоэлектронной борьбы

Как рассказал служащий подразделения СпН «Оплот» с позывным Внук, сейчас противник основной удар наносит, как и всегда, артиллерией, но к ней добавились еще и дроны, а также FPV-дроны (благодаря FPV-очкам оператор получает картинку с камер, словно он сам летит на этом дроне).

Именно FPV-дроны являются основной угрозой для подразделений и техники.

«Дроны, которые прилетают, уже не возвращаются, не забрав чью-то жизнь или нашу технику. Единственная защита от них – это система радиоэлектронного подавления», – говорит Внук.

В этом кофре находится жизнь и безопасность целого подразделения, находящегося на своих позициях.

Благодаря переносным системам РЭБ, противник, как бы ни старался, либо не сможет нанести удар, либо нанесет его неточно.

Система РЭБ может переноситься бойцами в рюкзаках, и она дает полную защиту от дронов при передвижении малыми группами.

«Когда эта система работает, мы прикрыты, как крылом ангела», – говорит боец с позывным Внук.

После активации переносного РЭБ находящиеся в воздухе дроны просто падают на землю, теряя связь с оператором.

Системы РЭБ устанавливаются также на автомобили. Это практически 100-процентная гарантия того, что водитель и те бойцы, которые находятся с ним в автомобиле, останутся живы и не получат ранений.

«Спасибо вам огромное за наши жизни, за наше здоровье, за нашу общую победу!», – благодарит Внук Народный фронт за переданные бойцам системы РЭБ.