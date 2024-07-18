Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Не поверите — за ввоз этих препаратов в РФ из других стран грозит уголовный срок
18 июля
Не поверите — за ввоз этих препаратов в РФ из других стран грозит уголовный срок
Россиянам рассказали, что можно ввозить из...
Представительство марки опубликовало тизер, но внешность Jetour X50, по большому счету, секретом уже не является
18 июля
Интересный дизайн, много опций, недорого! Есть дата премьеры в РФ!
Российская премьера Jetour X50 пройдет на...
Exeed Exlantix ES 2025
18 июля
Пневмоподвеска, дизайн от Пьера Феррари: этот седан появится в РФ
Компания Chery представила в КНР электроседан...

Пневмоподвеска, дизайн от Пьера Феррари: этот седан появится в РФ

Компания Chery представила в КНР электроседан Exeed Exlantix ES 2025 года

Chery представила купе Exeed Exlantix ES 2025 года. Предварительные продажи автомобиля стартуют 19 июля, а полноценный запуск намечен на август.

Exlantix ES характеризует обтекаемый силуэт купе и обновленные цвета кузова, включая красный, фиолетовый и синий. Известные элементы дизайна включают непрерывную светодиодную полосу спереди и тонкие фары.

Exeed Exlantix ES 2025
Exeed Exlantix ES 2025
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Автомобиль получил 21-дюймовые легкосплавные диски и боковые камеры заднего вида.

В салоне установлена полностью цифровая приборная панель, центральный экран управления и такие функции, как электрорегулировка сидений на дверях и беспроводная зарядная панель.

Exeed Exlantix ES 2025
Exeed Exlantix ES 2025

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В базовую комплектацию входят шины Continental, высокоскоростное интеллектуальное вождение NEP, интерактивные фары ISD и аккумулятор CATL емкостью 77 кВт·ч с запасом хода 680 км. В средней комплектации также имеется лазерный радар, трехзонный кондиционер и аккумулятор емкостью 100 кВт·ч с запасом хода 880 км. Топовая комплектация включает двухмоторную систему полного привода и литиевый аккумулятор емкостью 100 кВт·ч с запасом хода 710 км.

В стандартную комплектацию входят пневмоподвеска, шины Michelin и прочее.

Пьер Луиджи Феррари, ранее работавший в Pininfarina, создал внешний дизайн Exeed Exlantix ES 2025 года.

Ранее «За рулем» рассказал, что названы пять достойных альтернатив популярной в России Toyota Camry.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Carnewschina

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:CarNewsChina
18.07.2024
Фото:CarNewsChina
Поделиться:
Оцените материал:
0