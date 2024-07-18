Пневмоподвеска, дизайн от Пьера Феррари: этот седан появится в РФ
Chery представила купе Exeed Exlantix ES 2025 года. Предварительные продажи автомобиля стартуют 19 июля, а полноценный запуск намечен на август.
Exlantix ES характеризует обтекаемый силуэт купе и обновленные цвета кузова, включая красный, фиолетовый и синий. Известные элементы дизайна включают непрерывную светодиодную полосу спереди и тонкие фары.
Автомобиль получил 21-дюймовые легкосплавные диски и боковые камеры заднего вида.
В салоне установлена полностью цифровая приборная панель, центральный экран управления и такие функции, как электрорегулировка сидений на дверях и беспроводная зарядная панель.
В базовую комплектацию входят шины Continental, высокоскоростное интеллектуальное вождение NEP, интерактивные фары ISD и аккумулятор CATL емкостью 77 кВт·ч с запасом хода 680 км. В средней комплектации также имеется лазерный радар, трехзонный кондиционер и аккумулятор емкостью 100 кВт·ч с запасом хода 880 км. Топовая комплектация включает двухмоторную систему полного привода и литиевый аккумулятор емкостью 100 кВт·ч с запасом хода 710 км.
В стандартную комплектацию входят пневмоподвеска, шины Michelin и прочее.
Пьер Луиджи Феррари, ранее работавший в Pininfarina, создал внешний дизайн Exeed Exlantix ES 2025 года.
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Источник: Carnewschina
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