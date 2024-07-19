От адаптации к стабильному росту: опубликована программа XII Международного Евразийского форума «Такси»

С 1 по 2 августа в Москве на площадке Центра международной торговли пройдёт XII Международный Евразийский форум «Такси».

Главной темой события станет переход от адаптации отрасли в условиях современных экономических вызовов к стабильному росту и развитию. К участию в дискуссиях приглашены представители профильных федеральных и региональных органов власти, агрегаторов, перевозчиков, производителей услуг и технологий, общественных и научных организаций.

В текущем году МЕФТ традиционно станет ключевым событием года, посвящённым вопросам развития рынка такси и городской мобильности. За прошедшее время реальность для отрасли сформировалась, сегодня актуальным вопросом становится создание условий для устойчивого роста и достижения баланса между всеми участниками рынка.

Форум откроет пленарное заседание «От адаптации к стабильному росту: экономика, регулирование и баланс интересов в таксомоторной отрасли». В программу также вошли сессии, посвящённые вопросам и проблемам, из которых складывается настоящее и будущее отрасли. Важнейшей темой XII МЕФТ станет повышение привлекательности профессии. Особенностями форума станут мероприятия новых форматов: живые дискуссии и открытые диалоги. Деловую программу дополнит выставка образцов автопрома, передовых решений в сфере IT, оборудования, топлива, финансового сектора и городской транспортной инфраструктуры.

Мероприятие пройдёт при поддержке Минтранса России, Минпромторга России, Правительства Москвы и других профильных органов власти. Генеральный информационный партнёр форума – издательский дом «За рулём». Главный редактор издания Максим Кадаков выступит модератором сессии, посвящённой автомобилям для отрасли такси.

Итогом работы МЕФТ станет общественная резолюция, в которую войдут предложения по совершенствованию механизмов регулирования отрасли. Документ будет направлен в профильные ведомства для учёта в работе.

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