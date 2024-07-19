544 л.с., полный привод: мощный и надежный «немец» появился в России
Дилер привез в Россию флагманский электрический седан BMW i7. Автомобиль в комплектации xDrive60 он продает за 17,5 млн рублей.
Автомобиль оснащен двумя электромоторами общей мощностью 544 л.с., привод полный. Емкость тяговой аккумуляторной батареи равна 101,7 кВт·ч, запас хода составляет 590-625 км по циклу WLTP.
До «сотни» BMW i7 разгоняется за 4,7 секунды. Среди опций в числе прочего предусмотрены системы помощи водителю третьего уровня автономности.
Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «кореец» вернулся в Россию, цены приятно удивят.
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Источник: Autonews
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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