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544 л.с., полный привод: мощный и надежный «немец» появился в России

Дилер привез в Россию новый электрический седан BMW i7 за 17,5 млн рублей

Дилер привез в Россию флагманский электрический седан BMW i7. Автомобиль в комплектации xDrive60 он продает за 17,5 млн рублей.

BMW i7
BMW i7

Автомобиль оснащен двумя электромоторами общей мощностью 544 л.с., привод полный. Емкость тяговой аккумуляторной батареи равна 101,7 кВт·ч, запас хода составляет 590-625 км по циклу WLTP.

Интерьер BMW i7
Интерьер BMW i7
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До «сотни» BMW i7 разгоняется за 4,7 секунды. Среди опций в числе прочего предусмотрены системы помощи водителю третьего уровня автономности.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «кореец» вернулся в Россию, цены приятно удивят.

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Источник: Autonews

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Ушакова Ирина
Фото:BMW
Количество просмотров 1
19.07.2024
Фото:BMW
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