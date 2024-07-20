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Эта модель автомобиля приносит максимум выручки производителю

За полгода в России было продано новых машин на 2,15 трлн рублей

В течение первого полугодия 2024 года в России было продано 713,3 тысячи новых легковушек, что на 79% (на 315,9 тысяч автомобилей), больше, чем за первые шесть месяцев в прошлом году 2023 года. При этом оборот на рынке легковых авто в январе-июне 2024 года составил 2,15 трлн рублей.

Если сравнивать июнь 2024 года с показателем мая, то выручка дилеров почти не поменялась и составила 347 млрд рублей. Пока что рекордный в этом году показатель зафиксирован в марте – тогда россияне потратили на покупку новых авто 477 млрд рублей.

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Оборот с продажи новых легковых автомобилей
Оборот с продажи новых легковых автомобилей

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Июньским лидером по выручке с продаж стала Lada – дилеры заработали на продаже отечественных машин 44,4 млрд рублей. А самой прибыльной моделью стала Веста – только на ней одной АВТОВАЗ за июнь «поднял» 19,1 млрд рублей.

Идем дальше по рейтингу моделей и видим на втором месте Geely Monjaro (18,2 млрд рублей), а вот некогда лидировавшая по прибыльности Гранта несколько «просела»: третье место и 17,2 млрд рублей.

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Источник: Автостат Инфо

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Depositphotos | Автостат Инфо
20.07.2024
Фото:Depositphotos | Автостат Инфо
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