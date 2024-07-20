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Автоэксперт решил рассчитаться с долгами, обманув 19 человек

Хабаровский автоэксперт обворовал 19 человек на 15 млн рублей и попал под суд

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела о серии мошенничеств в сфере импорта автомобилей и запчастей. За хищение примерно 15 миллионов рублей у 19 жителей разных регионов РФ будут судить 34-летнего местного жителя, занимавшегося доставкой машин и компонентов из-за рубежа.

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Как установило следствие, раньше бизнес у обвиняемого шел нормально, но в 2020 году он столкнулся со сложностями и набрал долгов. При этом ранее наработанная положительная репутация позволяла ему получать новые и новые заказы на приобретение иномарок и запчастей к ним.

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Он решил воспользоваться ситуацией и поправить финансовое положение за счет новых клиентов. Автоэксперт убеждал их передавать деньги на покупку автомобилей заранее и вносить предоплату за свои услуги, а после получения средств – уклонялся от обязательств и гасил кредиты, оплачивал аренду квартиры и решал другие личные нужды. С декабря 2020-го по октябрь 2023-го жертвами такой деятельности стали 19 человек.

«Среди жертв обмана оказались как жители Хабаровска, так и Ангарска Иркутской области, а также подмосковных Балашихи и Химок. Причиненный им ущерб составил порядка 15 млн рублей. В одном из случаев мошенничества фигурант потратил похищенные у жителя Балашихи 2,5 млн рублей на покупку иномарки, которую затем перепродал подороже», – сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Сообщается, что преступный бизнес был пресечен сотрудниками отделения по раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, УУР УМВД России по Хабаровску. Сейчас материалы уголовных дел по частям 3 и 4 статьи 160, а также частям 2-4 статьи 159 УК РФ переданы в суд, а недобросовестный предприниматель находится под стражей.

Источник: МВД Медиа

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
20.07.2024
Фото:Depositphotos
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