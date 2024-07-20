Honda анонсировала совершенно новый внедорожник: рассказываем подробности

В 2026 году Honda планирует выпустить третье поколение внедорожника Passport

Honda готовится представить миру третье поколение своего популярного внедорожника Passport, который уже шесть лет не получал существенных обновлений. Новый Passport 2026 обещает стать настоящим прорывом в дизайне и функциональности, сохраняя при этом свой узнаваемый характер.

Самые заметные изменения ждут переднюю часть автомобиля. Квадратные фары, напоминающие о брутальном прошлом Passport, сочетаются с C-образными дневными ходовыми огнями янтарного цвета, которые станут эксклюзивным элементом для модификации Trailsport. Решетка радиатора стала меньше, с прямоугольной вставкой и шестигранными вырезами по бокам логотипа Honda. Один из них украсит оранжевый логотип Trailsport, подчеркивая спортивный характер модификации. Под решеткой гордо красуется надпись Passport. Капот получил новую вентиляционную решетку, улучшающую охлаждение двигателя. Боковые зеркала уменьшились в размерах, а бамперы получили стильные новые вырезы.

В профиль новый Passport выглядит более угловатым и внушительным, чем его предшественник. Показанные изображения позволяют предположить, что модель 2026 года будет немного напоминать новейший Honda Pilot.

Honda позиционирует новый Passport Trailsport как «самый готовый к приключениям и способный внедорожник Honda». Это говорит о том, что модификация Trailsport получит ряд обновлений, направленных на повышение проходимости и внедорожных характеристик. Ожидается, что Trailsport будет иметь более высокий дорожный просвет, более агрессивные внедорожные шины и усиленную подвеску.

Подробности о моторах и других технических особенностях нового Passport пока не разглашаются. Однако Honda обещает поделиться этой информацией ближе к выходу автомобиля. Ожидается, что новый Passport будет оснащен современным двигателем с высокой мощностью и экономичностью.

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Источник: SpeedMe