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Genesis расширит линейку «заряженных» машин новым седаном

Genesis готовит новый высокопроизводительный флагманский седан в серии Magma

Корейский производитель автомобилей премиум-класса Genesis продолжает расширять свой модельный ряд, готовясь представить высокопроизводительную версию своего флагманского седана. Новая концепция, получившая название Magma, станет достойным конкурентом на рынке полноразмерных седанов и продемонстрирует амбиции Genesis в области инноваций и качества.

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Genesis уже работает над специальным шасси и рамой для этой модели. Magma станет сопоставима по размеру с нынешним G90, который, стоит отметить, является самым крупным среди корейских седанов среднего и большого размера. Его габариты впечатляют: длина от 5275 до 5465 мм (в зависимости от модификации), ширина 1930 мм и высота 1490 мм.

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Ключевая задача Genesis – обеспечить динамичную производительность, соответствующую высоким стандартам марки, при сохранении размеров и комфорта флагманского седана. Magma – это не просто название концепта, а целая программа, направленная на повышение качества и производительности серийных автомобилей Genesis. Ранее мы уже видели семь концепт-каров, представленных в рамках этой программы, но ни один из них не был полноразмерным седаном.

Genesis стремится интегрировать передовые элементы дизайна и инновационные технологии, чтобы сделать Magma уникальной моделью на рынке. Это означает, что помимо высокой производительности, концепт будет отличаться стильным и футуристичным дизайном, а также передовыми системами безопасности и комфорта.

Ожидается, что Magma получит мощный двигатель, усовершенствованную подвеску и систему полного привода, что позволит ему обеспечить исключительную динамику и управляемость. Более подробные характеристики и дата премьеры концепта пока не разглашаются.

Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 3
20.07.2024
Фото:Unsplash
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