Знакомый японский кроссовер официально вернется в РФ – с гарантией и дилерской сетью

В Sinomach Auto заявили, что Nissan Qashqai снова появится на российском рынке

Глава Sinomach Auto, компании, выпускающей автомобили под брендом Oting, господин Цзи Цзыюань подтвердил, что Nissan Qashqai снова появится на российском рынке.

Речь идет не о случайных, мелких поставках, как было ранее в рамках параллельного импорта. Sinomach Auto планирует наладить стабильные поставки кроссоверов с завода Dongfeng-Nissan через существующую дилерскую сеть. Это означает, что владельцы Qashqai получат полноценное гарантийное обслуживание, а также смогут рассчитывать на стабильные поставки запчастей.

Nissan Qashqai

Цзи Цзыюань обещает, что объемы закупок каждой модели по параллельному импорту составят от трёх до пяти тысяч автомобилей. Nissan Qashqai видится одним из главных драйверов продаж, так как этот автомобиль хорошо знаком российским автомобилистам и обладает заслуженной репутацией.

Вопрос о том, какую именно версию Qashqai получит Россия, пока остается открытым. Dongfeng-Nissan выпускает две модели кроссовера: знакомый россиянам вариант 2019 года с атмосферным 2,0-литровым двигателем и вариатором, а также новую модель с турбомотором 1,3 литра.

Nissan Qashqai

Что касается рамных внедорожников и пикапов, которые также выпускает завод Nissan в Китае, то они будут продаваться в России под маркой Oting. Для Qashqai же ребрендинг не планируется, так как речь идёт о параллельном импорте, и Sinomach Auto сохранит материнский бренд Nissan.

Точные сроки массового появления китайских Qashqai на российском рынке пока не называются. Однако, уже прошлой осенью «серые» дилеры предлагали кроссовер нового поколения по цене от 3,6 миллиона рублей.

Интерьер Nissan Qashqai

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Источник: Quto