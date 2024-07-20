Знакомый японский кроссовер официально вернется в РФ – с гарантией и дилерской сетью
Глава Sinomach Auto, компании, выпускающей автомобили под брендом Oting, господин Цзи Цзыюань подтвердил, что Nissan Qashqai снова появится на российском рынке.
Речь идет не о случайных, мелких поставках, как было ранее в рамках параллельного импорта. Sinomach Auto планирует наладить стабильные поставки кроссоверов с завода Dongfeng-Nissan через существующую дилерскую сеть. Это означает, что владельцы Qashqai получат полноценное гарантийное обслуживание, а также смогут рассчитывать на стабильные поставки запчастей.
Цзи Цзыюань обещает, что объемы закупок каждой модели по параллельному импорту составят от трёх до пяти тысяч автомобилей. Nissan Qashqai видится одним из главных драйверов продаж, так как этот автомобиль хорошо знаком российским автомобилистам и обладает заслуженной репутацией.
Вопрос о том, какую именно версию Qashqai получит Россия, пока остается открытым. Dongfeng-Nissan выпускает две модели кроссовера: знакомый россиянам вариант 2019 года с атмосферным 2,0-литровым двигателем и вариатором, а также новую модель с турбомотором 1,3 литра.
Что касается рамных внедорожников и пикапов, которые также выпускает завод Nissan в Китае, то они будут продаваться в России под маркой Oting. Для Qashqai же ребрендинг не планируется, так как речь идёт о параллельном импорте, и Sinomach Auto сохранит материнский бренд Nissan.
Точные сроки массового появления китайских Qashqai на российском рынке пока не называются. Однако, уже прошлой осенью «серые» дилеры предлагали кроссовер нового поколения по цене от 3,6 миллиона рублей.
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Источник: Quto
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«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Отзывы о Nissan Qashqai ()
Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля
По зиме датчики парктроников работают не как надо
Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.