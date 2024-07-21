Еще один китайский кроссовер планируют собирать в России: что это за модель?

В Москве замечен Haval F7 нового поколения, который будет собираться в Туле

На улицах Москвы замечен новый кроссовер Haval F7, который, по всей видимости, скоро появится на российском рынке. Фотографии автомобиля вызывают множество вопросов.

Во-первых, автомобиль оснащен регистрационными знаками Тульской области, что косвенно подтверждает его «российское происхождение». Во-вторых, на пятой двери отсутствуют иероглифы, характерные для машин, поставляемых из Китая.

Haval F7 нового поколения

Именно эти факты дают основания полагать, что Haval F7 нового поколения может быть произведен на заводе бренда под Тулой.

Внешний вид автомобиля также претерпел изменения. Haval F7 нового поколения получил панорамную крышу, черную обшивку потолка, кнопку «старт» на центральной консоли, а также электропривод пятой двери, управляемый с брелока. Не остались без внимания и экраны: цифровая приборная панель и экран мультимедиа стали больше и получили новую геометрическую конфигурацию.

Также кроссовер выделяется круглой рулевой колонкой без нижнего скоса, на которой появилась кнопка S, отвечающая за увеличение мощности двигателя.

Технически Haval F7 нового поколения, судя по всему, остался верен своим корням: под капотом установлен двухлитровый двигатель мощностью 217 л. с., работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Ожидается, что премьера Haval F7 нового поколения на российском рынке состоится в ближайшее время.

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Источник: Газета.Ru