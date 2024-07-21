КАМАЗ выпустил совершенно новый автобус: уже стартовали поставки
В июле 2023 года, спустя всего две недели после выхода на рынок среднего класса автобуса 4290, компания КАМАЗ представила новый однообъёмник – КАМАЗ Vega.
Vega отличается оригинальными светодиодными фарами отечественного производства. Автобус построен на шасси, унифицированном с грузовым автомобилем Компас-9. Под капотом скрывается 3,8-литровый турбодизель Cummins мощностью 154 л. с. с крутящим моментом 491 Нм. За передачу мощности отвечает 6-ступенчатая «механика» от китайской фирмы Fast Gear, ведущий мост также китайского производства. Кузов изготовлен российской компанией СимАЗ, известной своими автобусами на японских шасси Isuzu N-Series.
Один автобус стоит около десяти миллионов рублей.
Первыми владельцами Vega стали «Липецкие автобусные линии», заключившие договор лизинга на три экземпляра. Интересно, что тендер и получение сертификата Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) прошли в один день – 11 июля 2023 года.
Появление Vega говорит о том, что КАМАЗ активно работает над расширением своего портфолио пассажирского транспорта. Использование китайских комплектующих, вероятно, связано с необходимостью снизить себестоимость автобуса в условиях санкций.
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Источник: Госзакупки
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