Так выглядит крутость — на видео раскрыли внешность модифицированного внедорожника
В Сети появился видеоролик с обновленной версией внедорожника Thar Roxx от индийского автопроизводителя Mahindra.
Дизайном новинка напоминает американский Jeep Wrangler, у автомобиля пять дверей. Дебют внедорожника запланирован на 15 августа, в День независимости Индии.
Кроме изменений в части кузова, который стал длиннее и дополнительной пары дверей, модернизированный внедорожник отличается новыми светодиодными фарами и задними фонарями. Кроме того, у него иная решетка радиатора, колесные диски тоже выполнены в новом дизайне.
В базовой комплектации Thar Roxx оснащается двигателем объемом 1,5 л, механической трансмиссией и задним приводом. В полноприводной версии автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 2,0 л и 2,2-литровый турбодизелем. Что касается трансмиссии, то такие версии оснащаются 6-ступенчатой механической коробкой передач, лили 6-ступенчатым «автоматом».
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: indiatoday.in