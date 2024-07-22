Так выглядит крутость — на видео раскрыли внешность модифицированного внедорожника

В Сети показали видео с модифицированным 4х4 внедорожником Mahindra Thar Roxx

В Сети появился видеоролик с обновленной версией внедорожника Thar Roxx от индийского автопроизводителя Mahindra.

Дизайном новинка напоминает американский Jeep Wrangler, у автомобиля пять дверей. Дебют внедорожника запланирован на 15 августа, в День независимости Индии.

Кроме изменений в части кузова, который стал длиннее и дополнительной пары дверей, модернизированный внедорожник отличается новыми светодиодными фарами и задними фонарями. Кроме того, у него иная решетка радиатора, колесные диски тоже выполнены в новом дизайне.

В базовой комплектации Thar Roxx оснащается двигателем объемом 1,5 л, механической трансмиссией и задним приводом. В полноприводной версии автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 2,0 л и 2,2-литровый турбодизелем. Что касается трансмиссии, то такие версии оснащаются 6-ступенчатой механической коробкой передач, лили 6-ступенчатым «автоматом».

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Источник: indiatoday.in