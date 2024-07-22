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Так выглядит крутость — на видео раскрыли внешность модифицированного внедорожника
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Так выглядит крутость — на видео раскрыли внешность модифицированного внедорожника
В Сети показали видео с модифицированным 4х4...

Так выглядит крутость — на видео раскрыли внешность модифицированного внедорожника

В Сети показали видео с модифицированным 4х4 внедорожником Mahindra Thar Roxx

В Сети появился видеоролик с обновленной версией внедорожника Thar Roxx от индийского автопроизводителя Mahindra.

Дизайном новинка напоминает американский Jeep Wrangler, у автомобиля пять дверей. Дебют внедорожника запланирован на 15 августа, в День независимости Индии.

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Кроме изменений в части кузова, который стал длиннее и дополнительной пары дверей, модернизированный внедорожник отличается новыми светодиодными фарами и задними фонарями. Кроме того, у него иная решетка радиатора, колесные диски тоже выполнены в новом дизайне.

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В базовой комплектации Thar Roxx оснащается двигателем объемом 1,5 л, механической трансмиссией и задним приводом. В полноприводной версии автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 2,0 л и 2,2-литровый турбодизелем. Что касается трансмиссии, то такие версии оснащаются 6-ступенчатой механической коробкой передач, лили 6-ступенчатым «автоматом».

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: indiatoday.in

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
22.07.2024
Фото:Unsplash
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