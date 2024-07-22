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Китайцы теперь будут выпускать и японский внедорожник — уже стартовало производство

В Китае встал на конвейер новый японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado

Руководство совместного предприятия FAW-Toyota в китайском городе Чэнду анонсировало запуск серийного производства нового Land Cruiser Prado 250-й серии. Эта новость примечательна тем, что это первый случай, когда Toyta выпускает внедорожник за пределами Японии.

Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
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Для новой версии Prado доступно два варианта оформления передней части: в базовой предусмотрены круглые фары, стилизованные под ретростиль, а в более дорогих вариантах оптика прямоугольная и решетка радиатора отделана хромом.

Интерьер Toyota Land Cruiser Prado
Интерьер Toyota Land Cruiser Prado

Крупнее Весты, один из самых доступных китайских авто в РФ: тест и обзор

Toyota Land Cruiser Prado, произведенные в Китае, будут оснащаться безальтернативной гибридной установкой iForce Max с двигателем объемом 2,4 л, автоматом со встроенным электромотором и компактной батареей. Отдача системы составляет 330 сил и 630 Нм., привод – полный, с блокировками дифференциалов.

Цены на внедорожник колеблются от 460 тысяч до 550 тысяч юаней (примерно от 5,54 млн до 6,62 млн рублей по актуальному курсу). На рынке России внедорожник тоже присутствует, его цены варьируются от 9,3 млн до 14,25 млн рублей.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: CarNewsChina

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Светлана Тарасенко
22.07.2024
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Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser Prado  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Уважаемые издатели журнала! А почему бы вам не свести в тесте Прадо и Хейвал Н9??? Всем будет очень интересно.

+6