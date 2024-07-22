Эта недорогая деталь может обернуться большими тратами — называем проблему

Автоэксперт Балашов объяснил, из-за чего в автомобиле быстро расходуется бензин

При несвоевременной замене высоковольтных проводов (бронепроводов) могут возникнуть проблемы не только с двигателем автомобиля, но и другими компонентами. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал директор по сервису «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов.

«Изношенные и неисправные высоковольтные провода автомобиля могут затруднить запуск двигателя или вызвать пропуск зажигания. Нередко они провоцируют риск неполного сгорания топлива, что в свою очередь приводит к потере мощности мотора и снижает его эффективность. На этом же фоне может возникнуть повышенный расход топлива», – уточнил эксперт.

Кроме возможных проблем с корректной работой двигателя, изношенные и дефектные высоковольтные провода могут стать причиной повреждения и других компонентов транспортного средств, подчеркивает Балашов. В частности, утечка высокого напряжения из-за неисправных бронепроводов может повредить электрические компоненты. Речь идет о катушках зажигания и электронном блоке управления, уточняет эксперт.

После установки новых бронепроводов зажигание будет происходить более эффективно, как следствие – запуск двигателя станет более легким и повысится экономия бензина, резюмировал Балашов.

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Источник: Газета.Ru