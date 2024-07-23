Минивэн после рестайлинга стал технологичнее, но сохранил бюджетную цену

В Китае начались продажи семиместного минивэна Geely Jiaji L за 1,32 млн рублей

На китайском рынке появилась обновленная версия минивэна Geely Jiaji L 2025 года выпуска. Покупатели могут выбрать один из двух вариантов модификаций. Цена на новинку колеблется в диапазоне от 1,32 до 1,44 млн рублей. Примечательно, что рестайлинг затронул и внешность автомобиля, и оснащение.

Geely Jiaji L

Отмечается, что минивэну немного изменили форму решетки радиатора, автомобиль получил новые 18-дюймовые колесные диски. Geely Jiaji L доступен в новых цветах кузова Blue Sky Blue и Haoyue White. Габариты автомобиля 4826х1909х1695 мм, размер колесной базы – 2805 мм. В оформлении большинства деталей использован хром.

Интерьер Geely Jiaji L

Интерьер Geely Jiaji отличается современным и инновационным оборудованием. Отделку кресел можно выбрать из двух вариантов исполнения. Минивэн доступен в шести- и семиместной модификациях. Объем багажника достигает 513 литров, причем его можно увеличить, сложив кресла заднего ряда.

Под капотом минивэна стоит двигатель с турбонаддувом объемом 1,5 л, мощностью 181 л. с., тяговый момент равен 290 Н·м. С ним в связке работает 7-ступенчатая автоматическая коробка передач «мокрого» типа с двойным сцеплением. Расход топлива на 100 км – 6,9 л.

Интерьер Geely Jiaji L

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Источник: CarNewsChina