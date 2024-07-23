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Эти машины из Китая сложно обслуживать — эксперт перечислил марки

Эксперт Родионов назвал авто из Китая, с запчастями для которых бывают проблемы

В России сложно найти запчасти к автомобилям китайского производства, которые редко встречаются на рынке. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

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«Чем более редкой будет марка и модель автомобиля, тем сложнее покупка запчастей. Среди таких машин Avatr, Li, Zeekr и BYD. Как правило, редкие модели приобретаются с помощью механизма параллельного импорта. Цена может быть привлекательной, но люди не задумываются об их обслуживании и ремонте», – уточняет собеседник издания.

Владельцам таких моделей приходится искать запчасти на специализированных форумах. А чем больше посредников, тем дольше может продлиться ожидание, констатирует Родионов. Некоторые расходники и ходовые детали взаимозаменяемы, но с более сложными позициями возникают сложности, подчеркивает эксперт.

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Ситуацию усугубляет и отсутствие каталогов автозапчастей, а также доступа к мануалам. Кроме того, китайские производители так быстро меняют модели и модификации, что спустя непродолжительное время подобрать запчасти на предыдущую версию крайне сложно, отмечает Родионов.

Эксперт привел в пример ситуацию с ремонтом автомобиля Zeekr, когда требующие замены детали пришлось отправлять в Китай, чтобы посредники со стороны КНР по ним подобрали запчасти.

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Источник: Газета.Ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
23.07.2024
Фото:Depositphotos
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