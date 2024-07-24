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Российский электрокар Атом хотят производить в Китае
Производство будущего российского электромобиля...

Российский электрокар Атом хотят производить в Китае

Производство будущего российского электромобиля Атом могут разместить в Китае

Компания «Кама», разрабатывающая российский электрокар Атом, объявила о привлечении китайских инвесторов в проект и возможной локализации производства в КНР. Соглашение было заключено между АО «Кама», Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и международной корпорацией XY Group, сообщили в РФПИ.

Электрокар Атом
Электрокар Атом
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«Партнерство предусматривает возможность продвижения электромобиля "Атом" на китайском рынке, поиск промышленных площадок и мощностей для локализации производства "Атома" в Харбине. В мае текущего года РФПИ открыл представительство в Харбине», – рассказали в пресс-службе РФПИ.

Также компании намерены создать совместный центр исследований и разработок в КНР.

Известно, что на электрокар Атом получено уже более 105 тыс. предзаказов.

Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:Атом
24.07.2024
Фото:Атом
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