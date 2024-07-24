Российский электрокар Атом хотят производить в Китае

Производство будущего российского электромобиля Атом могут разместить в Китае

Компания «Кама», разрабатывающая российский электрокар Атом, объявила о привлечении китайских инвесторов в проект и возможной локализации производства в КНР. Соглашение было заключено между АО «Кама», Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и международной корпорацией XY Group, сообщили в РФПИ.

Электрокар Атом

«Партнерство предусматривает возможность продвижения электромобиля "Атом" на китайском рынке, поиск промышленных площадок и мощностей для локализации производства "Атома" в Харбине. В мае текущего года РФПИ открыл представительство в Харбине», – рассказали в пресс-службе РФПИ.

Также компании намерены создать совместный центр исследований и разработок в КНР.

Известно, что на электрокар Атом получено уже более 105 тыс. предзаказов.

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Источник: Газета.Ru