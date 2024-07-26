В России стартовали продажи нового кроссовера EXEED LX: рассказываем подробности

«За рулем» в деталях описал особенности нового кроссовера EXEED LX

Европейские производители приучили нас к тому, что рестайлинг – это новые фары и бампер да пара мелких улучшений в салоне и комплектации. Популярный кроссовер EXEED LX изменился наперекор парадигме «рестайлинга для галочки» – в первую очередь освежили его содержание, а уже потом форму.

Внешность EXEED LX существенных доработок не требовала – автомобиль представили всего два года назад, и он просто не успел ни примелькаться, ни устареть технически. Наружный дизайн тоже немного подправили. Главное отличие – в оформлении передней части.

Новый EXEED LX

Рисунок встроенной в бампер решетки радиатора отныне формируется ромбовидной перфорацией, а не горизонтальными планками, как в дорестайлинговой модели. Получился оригинальный и более брутальный облик, чем прежде. За счет иной пластики переднего бампера кроссовер стал на 13 мм короче. А ведь однажды обязательно найдется парковочное место, где выручит экономия именно этого сантиметра!

Сзади дизайнеры решили вообще ничего не менять – с этого ракурса старый и новый кроссоверы неотличимы. Еще один штрих: раньше красные тормозные суппорты были прерогативой полноприводной версии, а теперь тормоза окрашены в красный и в одной переднеприводной комплектации – наиболее богатой из двух возможных.

Впрочем, все главные изменения сосредоточены в интерьере. Это совершенно иные кресла со спортивным профилем и интегрированными в спинку подголовниками. Новый руль с парой горизонтальных спиц очень напоминает рули в других свежих моделях EXEED – RX, новых VX и TXL. Водитель держит в руках красивый и функциональный элемент: нижняя спица украшена строгим орнаментом, а на верхней располагаются удобные и тактильно приятные сенсорно-механические кнопки.

Цифровая панель с двумя большими экранами тоже полностью новая. Совокупная диагональ дисплеев составляет 24,6 дюйма. Интерфейс современный, оформлен логично и лаконично – пользоваться большинством функций легко. За быстродействие системы отвечает мощный чипсет Snapdragon 8155. Он уже стал индустриальным стандартом для продвинутых мультимедийных комплексов и установлен в большинстве современных автомобилей.

Интерьер нового EXEED LX

Диапазон возможностей обновленной медиасистемы обширный: беспроводные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto в наличии, система кругового обзора усилена функцией «виртуальный прозрачный пол», акустика Sony с 8 динамиками и сабвуфером звучит в соответствии со стандартами премиум-класса. А индуктивная зарядка мощностью 50 Вт заряжает некоторые смартфоны без проводов быстрее, чем иные гаджеты способны зарядиться по проводу.

Важно ещё и то, что изменена схема управления климатом. Раньше были шайбы и три мини-дисплея, а теперь – отдельная сенсорная панель под экраном мультимедийной системы. На нее вынесено управление основными функциями: это температура, интенсивность обдува и другие возможности. Если нужны расширенные настройки климатической системы, то они сосредоточены в отдельном разделе мультимедиа.

Дизайн центральной консоли и дверных карт также обновили. Формы кнопок, мелких деталей и панелей стали сложнее, а материалы – разнообразнее. Новый интерьер производит впечатление более дорогого и дизайнерского пространства. Набор доступного оборудования также соответствует премиальному статусу EXEED. Есть вентиляция кресел и ионизация воздуха, а электропривод багажника предлагается в базе. Разумеется, водителю помогают сразу два десятка ассистентов безопасности ADAS – сейчас без них никуда.

У нового EXEED LX есть важные изменения и в агрегатах. Комбинация турбомотора 1.6 с 7-ступенчатым роботом теперь доступна не только с полным приводом, но и с передним. Поэтому лучшую тягу и динамику можно получить, не ограничивая себя исключительно версией AWD, как раньше, но и выбрав более доступный переднеприводный вариант.

При этом сохранилась и наиболее доступная версия с мотором 1.5 и вариатором, позволяющая за разумные деньги получить все основные преимущества премиального компактного кроссовера. А выбор полноприводной модификации не обязательно означает топ-комплектацию – AWD можно выбрать и с набором оборудования среднего уровня. При этом трансмиссия от Borg Warner и 6 режимов движения для разных ситуаций – Эко, Стандарт, Спорт, Снег, Грязь и Бездорожье – будут в LX в любом случае.

Новый EXEED LX стоит от 3 300 000 до 3 580 000 рублей, однако с учетом предлагаемых EXEED БорисХоф дополнительных выгод ценовой диапазон выглядит намного интереснее: от 3 020 000 до 3 250 000 рублей. Фирменная гарантия производителя – прежняя: аж 7 лет или 200 000 км.

Бренд EXEED задал конкурентам высокую планку с качеством обновления своих моделей: ранее радикально переработали содержание моделей VX и TXL, а теперь в том же ключе проведен рестайлинг EXEED LX. Приезжайте в EXEED БорисХоф, чтобы лично оценить масштаб и качество изменений, а также опробовать новый EXEED LX на тест-драйве.

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Источник: Пресс-служба БорисХоф