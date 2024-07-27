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Маткапитал разрешат тратить на автомобиль: какие семьи получат такую возможность?

Законопроект о возможности покупки авто на маткапитал внесен на рассмотрение

В Госдуме активно обсуждается законопроект, который может в корне изменить доступность автомобилей для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. Суть инициативы – разрешить использовать средства материнского капитала на покупку автомобиля российского производства.

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Проект федерального закона, разработанный депутатами, предлагает расширить сферу использования материнского капитала. До настоящего момента его можно было потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, а также приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов.

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Законопроект, если его примут, добавит к этому списку возможность приобретения автомобиля российского производства.

В случае принятия законопроекта воспользоваться этой новой возможностью смогут многодетные семьи, в которых воспитывается трое и более детей. Семьи с ребенком-инвалидом.

Ожидается, что после обсуждений и доработки законопроект может быть принят и вступить в силу в течение ближайших лет.

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Источник: РИА Новости

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Лежнин Роман
Фото:freepik / senivpetro
27.07.2024
Фото:freepik / senivpetro
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