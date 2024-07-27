Маткапитал разрешат тратить на автомобиль: какие семьи получат такую возможность?

Законопроект о возможности покупки авто на маткапитал внесен на рассмотрение

В Госдуме активно обсуждается законопроект, который может в корне изменить доступность автомобилей для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. Суть инициативы – разрешить использовать средства материнского капитала на покупку автомобиля российского производства.

Проект федерального закона, разработанный депутатами, предлагает расширить сферу использования материнского капитала. До настоящего момента его можно было потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, а также приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов.

Законопроект, если его примут, добавит к этому списку возможность приобретения автомобиля российского производства.

В случае принятия законопроекта воспользоваться этой новой возможностью смогут многодетные семьи, в которых воспитывается трое и более детей. Семьи с ребенком-инвалидом.

Ожидается, что после обсуждений и доработки законопроект может быть принят и вступить в силу в течение ближайших лет.

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Источник: РИА Новости