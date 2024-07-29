Для курьеров на электровелосипедах введут ОСАГО

Соловьева: нужно страховать ответственность служб доставки за ущерб при ДТП

В Государственную думу внесен законопроект, предлагающий страховать гражданскую ответственность курьеров, которые передвигаются на электровелосипедах или электросамокатах. По мнению авторов законопроекта, чтобы увеличить количество доставок, курьеры все чаще используют средства индивидуальной мобильности – электровелосипеды и электросамокаты.

Это, помимо очевидных удобств для потребителей, провоцирует не менее очевидные проблемы – в случае столкновения с пешеходами или транспортными средствами, пострадавшим крайне сложно получить компенсацию. В связи с этим, авторы предлагают ввести страхование риска гражданской ответственности курьера, по аналогии с ОСАГО. Тогда, в случае причинения вреда здоровью или имуществу граждан, а также в случае ДТП по вине курьера, компенсацию выплатит страховая компания.

Необходимо страховать именно ответственность за ущерб, считает эксперт Екатерина Соловьева. Также, по мнению эксперта, нужно законодательно закрепить понятие «курьер», и внести требования об укомплектовании транспорта курьеров (как и само понятие об оказании услуг по курьерской доставке) обязательными средствами по отслеживанию маршрута.

Екатерина Соловьева, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика».

– Надо смотреть на эту проблему не с позиции ОСАГО, а с позиции страхования вообще. Страховать курьеров можно и нужно. Не самих курьеров, а ответственность за ущерб агрегаторов, служб доставки, на которые они работают».

Чтобы было понятно и видно маршруты следования курьеров, их транспорт должен быть оборудован средствами по отслеживанию маршрутов. Тогда, в случае сокрытия курьера с места происшествия, это даст возможность установить его личность и принадлежность к фирме.

В любом случае, тему страхования курьеров нужно проработать. И подходить к вопросу необходимо комплексно. Идея верная – вопрос реализации, подытожила эксперт.