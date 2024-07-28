Траты россиян на обслуживание автомобилей резко выросли: в чем причина?
В 2024 году российские автомобилисты стали оставлять в автосервисах существенно больше денег, чем годом ранее. Данные сети автосервисов Fit Service демонстрируют рост доли крупных чеков (свыше 20 тысяч рублей) на 30% по сравнению с 2023 годом. Этот тренд, по мнению экспертов, обусловлен несколькими факторами.
Средний возраст автомобилей в России неуклонно растет уже несколько лет. Это означает, что машины нуждаются в более частом и дорогостоящем ремонте. Изношенные детали требуют замены, а проблемы, которые ранее можно было решить относительно дешево, теперь требуют более серьезных вмешательств.
Санкции и логистические проблемы, возникшие в 2022 году, привели к дефициту оригинальных запчастей. В результате, автовладельцы вынуждены искать альтернативные варианты, которые зачастую стоят дороже.
Инфляция и увеличение себестоимости материалов и работ также повлияли на стоимость обслуживания автомобилей.
Несмотря на сложные экономические условия, россияне стремятся продлить жизнь своим автомобилям. Вместо того, чтобы покупать новые машины, многие предпочитают вкладываться в ремонт и обслуживание своих старых авто. Данные Fit Service показывают, что количество визитов с нулевым средним чеком и с суммой до 5 тысяч рублей сократилось на 15% и 11% соответственно. Это говорит о том, что россияне все реже обращаются в автосервис за незначительными работами или заменой расходников. Вероятно, они предпочитают самостоятельно ремонтировать свои автомобили или вовсе откладывают посещение сервиса до более серьезных поломок.
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Источник: Российская газета