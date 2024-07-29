Jetour привезла в Россию новый кроссовер. Известна дата старта продаж

Продажи китайского кроссовера Jetour X50 ценой от 2 млн руб. стартуют в сентябре

В Москве на выставке Chinese Motor Show состоялась официальная премьера компактного кроссовера Jetour Х50.

На старте продаж, который планируется в сентябре этого года, у автомобиля будет три комплектации: Comfort, Elite и Luxury. Об этом сообщил исполнительный директор «Джетур мотор рус» Михаил Роткин.

Стоимость модели в самой простой версии Comfort (с 1,5-литровым атмосферным мотором и МКП) будет начинаться от 1 990 000 рублей.

Среди конкурентов на нашем рынке можно назвать Geely Coolray/Belgee X50, Chery Tiggo 4 Pro, GAC GS3 и Москвич 3.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Это небольшая машина, размером с Geely Coolray. Представленная на выставке машина – прототип с пока несерийным салоном. Этот автомобиль проходил в России сертификационные испытания. Как бы несерьезно это ни звучало, это мировая премьера – машину нигде еще не показывали. В Китае она пока не продается. Ее длина – 4397 мм, у нее только передний привод, задняя подвеска – многорычажная. У автомобиля будет два варианта: с механической коробкой передач и атмосферным мотором мощностью 113 л.с. (1,5 л), либо с тем же мотором в турбоварианте мощностью 147 л.с. и роботизированной коробкой передач.

Эта машина на нашем рынке встретит серьезную конкуренцию, но определенное будущее у нее есть.

По словам Роткина, в начале 2025 года на нашем рынке появится также Jetour T1 (чуть меньше, чем T2). К концу 2025 года должны завезти T3, а в 2026 году – T5 и пикап P5.

На сегодняшний день в России линейка бренда Jetour представлена кроссоверами X70 Plus и X90 Plus, городским кроссовером Dashing и внедорожником T2.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram и ТАСС